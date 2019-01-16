Британский парламент отверг план Мэй по Brexit
Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.
Голосование уже однажды переносилось - уже в декабре было ясно, что соглашение не набирает достаточное количество голосов депутатов. Итог продемонстрировал, что премьеру так и не удалось убедить коллег, что достигнутые ею договоренности с ЕС - лучшие из возможных.
Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.
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