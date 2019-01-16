Врачи пришли к «драматичным выводам» из-за пластыря на руке Трампа
16 января 2019 07:06 227
Врачи обеспокоились из-за пластыря на руке президента США Дональда Трампа, на который обратили внимание журналисты. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В издании подчеркнули, что врачи изучили фотографии, на которых виден пластырь на руке Трампа. После этого они пришли к "драматическим выводам", но в Politico не уточнили, к каким именно.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разъяснила изданию, что президент поранился, когда играл со своим сыном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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