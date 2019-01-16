В Найроби слышны новые взрывы и выстрелы

Звуки взрывов и выстрелов вновь слышны в районе отеля Dusit в столице Кении Найроби, где во вторник произошел теракт, сообщает местный телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, полицейским удалось вывести еще несколько человек из здания отеля.

Во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба.

Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение. По последним данным, 15 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали. Как сообщало агентство Рейтер, в здании все еще остаются десятки людей, эвакуация продолжается.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

