Британец купил в самолете странный сэндвич

Британец Ник Мосли во время путешествия с острова Бали в Австралию купил три сэндвича, в которых кроме хлеба были только маргарин и лист салата, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В своем аккаунте в социальной сети он поделился фотографией "начинки" бутерброда и пояснил, что в одном из трех сэндвичей было добавлено немного яйца, но это все равно не оправдало его ожиданий.

"Любой сэндвич с автозаправки будет казаться пиром по сравнению с этим", - написал рассерженный пассажир.

Он также добавил, что, на его взгляд, авиационная еда, включенная в стоимость билета или доступная для покупки отдельно, должна быть достойной.

Авиакомпания принесла свои извинения Нику и обещала разобраться в произошедшем.

