Британец купил в самолете странный сэндвич
16 января 2019 07:33 214
Британец Ник Мосли во время путешествия с острова Бали в Австралию купил три сэндвича, в которых кроме хлеба были только маргарин и лист салата, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В своем аккаунте в социальной сети он поделился фотографией "начинки" бутерброда и пояснил, что в одном из трех сэндвичей было добавлено немного яйца, но это все равно не оправдало его ожиданий.
"Любой сэндвич с автозаправки будет казаться пиром по сравнению с этим", - написал рассерженный пассажир.
Он также добавил, что, на его взгляд, авиационная еда, включенная в стоимость билета или доступная для покупки отдельно, должна быть достойной.
Авиакомпания принесла свои извинения Нику и обещала разобраться в произошедшем.
08:02 153
Рианна подала в суд на своего отца
00:10
Точный гороскоп на среду
-
15 Янв. 16:34 7 063
-
15 Янв. 20:09 5 179
-
15 Янв. 13:52 4 815
-
15 Янв. 13:39 4 038
-
15 Янв. 11:06 3 374