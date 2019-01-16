США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности усиления противоракетной обороны в Соединенных Штатах и мире, сообщает U.S. News со ссылкой на Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что администрация Трампа, помимо прочих мер, рассматривает возможность запуска в космос спутников, которые будут помогать распознавать и отслеживать цели. В агентстве подчеркнули, что Белый дом скорее всего не будет настаивать на вынесении противоракет в космос.

Также сообщается, что данные планы будут оглашены в четверг, 17 января, когда Пентагон представит планы по развитию ПРО США.