США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников
16 января 2019 07:42 130
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности усиления противоракетной обороны в Соединенных Штатах и мире, сообщает U.S. News со ссылкой на Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что администрация Трампа, помимо прочих мер, рассматривает возможность запуска в космос спутников, которые будут помогать распознавать и отслеживать цели. В агентстве подчеркнули, что Белый дом скорее всего не будет настаивать на вынесении противоракет в космос.
Также сообщается, что данные планы будут оглашены в четверг, 17 января, когда Пентагон представит планы по развитию ПРО США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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