Британские власти готовятся отложить Brexit

Британские министры сообщили представителям бизнес-кругов, что законодатели готовят ходатайство с требованием отложить выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник подчеркнул, что законодатели делают "хорошую работу", чтобы продемонстрировать понимание сложившейся ситуации, однако, добавил он, "никто не знает", что сейчас происходит. Он также порекомендовал подождать реакции британского парламента.

Ранее экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсонподдержал британского премьера Терезу Мэй, отметив, что теперь у нее есть возможность добиться более выгодной сделки по Brexit с ЕС.