Иранский телеканал сообщил о задержании своей ведущей в Вашингтоне
16 января 2019 08:09 124
Иранский телеканал Press TV сообщил о задержании своей журналистки и ведущей в США.
"Мы получили информацию об аресте и заключении под стражу журналистки и ведущей новостей Press TV Марзие Хашеми в Вашингтоне", - сообщил телеканал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что причины ее задержания остаются неясными, "никаких официальных обвинений против нее не было выдвинуто".
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