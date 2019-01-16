Иранский телеканал сообщил о задержании своей ведущей в Вашингтоне

Иранский телеканал Press TV сообщил о задержании своей журналистки и ведущей в США.

"Мы получили информацию об аресте и заключении под стражу журналистки и ведущей новостей Press TV Марзие Хашеми в Вашингтоне", - сообщил телеканал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что причины ее задержания остаются неясными, "никаких официальных обвинений против нее не было выдвинуто".

