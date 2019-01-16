У McDonald’s отобрали право на товарный знак Big Mac

Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), сообщает The Irish Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Mcdonald's пыталась остановить расширение Supermac's по всему Евросоюзу. При этом американская компания утверждала, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac.

Суд тщательно изучил дело, после чего принял позицию ирландской сети. Таким образом, Supermac's законно может начинать свою деятельность на европейском рынке, используя товарный знак Big Mac на любых своих продуктах.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на McDonald's за продажу продукции в ночное время без декларации о соответствии, в том числе без указания времени изготовления и срока годности.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".