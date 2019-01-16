Тренер «Милана» оценил игру Роналду

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16 января "Милан" и "Ювентус" сразятся за Суперкубок Италии.

"За последние шесть-семь лет Роналду стал невероятным игроком. Когда я играл против него, он устраивал шоу. Теперь он этого не делает. Он делает все, чтобы быть эффективным и навредить сопернику. Он становится лучше с возрастом", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Роналду перешел в итальянский клуб из мадридского "Реала" в летнее трансферное окно 2018 года.