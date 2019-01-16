Тренер «Милана» оценил игру Роналду
16 января 2019 08:33 331
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
16 января "Милан" и "Ювентус" сразятся за Суперкубок Италии.
"За последние шесть-семь лет Роналду стал невероятным игроком. Когда я играл против него, он устраивал шоу. Теперь он этого не делает. Он делает все, чтобы быть эффективным и навредить сопернику. Он становится лучше с возрастом", - приводит слова Гаттузо Football Italia.
Роналду перешел в итальянский клуб из мадридского "Реала" в летнее трансферное окно 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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