Игрок «Тоттенхэма» был задержан полицией

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован перед матчем 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Задержание произошло в ночь на 13 января. Как информирует The Sun, футболист был арестован у себя дома во время ссоры с девушкой Хенчей Войгт, которая является звездой реалити-шоу и матерью своего ребенка.

Орье подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений своей партнерше, однако вскоре он был отпущен.

При этом в заявку на игру с "Манчестер Юнайтед" игрок не попал. Лондонская команда проиграла со счетом 0:1.