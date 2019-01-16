Игрок «Тоттенхэма» был задержан полицией
16 января 2019 09:00 191
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован перед матчем 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
Задержание произошло в ночь на 13 января. Как информирует The Sun, футболист был арестован у себя дома во время ссоры с девушкой Хенчей Войгт, которая является звездой реалити-шоу и матерью своего ребенка.
Орье подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений своей партнерше, однако вскоре он был отпущен.
При этом в заявку на игру с "Манчестер Юнайтед" игрок не попал. Лондонская команда проиграла со счетом 0:1.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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