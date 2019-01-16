В Нью-Йорке взорвали старый мост
16 января 2019 09:05 201
В США провели контролируемый подрыв восточной части моста через Гудзон. Переправа, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, прослужила более 50 лет - это срок, на который она была рассчитана.
Несмотря на рабочий день, посмотреть на это редкое зрелище пришли многие жители Нью-Йорка. Сотрудники Береговой охраной не подпускали их к сооружению почти на километр, а движение по новому мосту, который возвели рядом в 2017 году, перекрыли на 45 минут. В дальнейшем упавший в реку пролет планируют поднять и переработать, сообщает телеканал "Россия 24".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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