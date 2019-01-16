В России несколько автомобилей ушли под землю
Несколько автомобилей провалились в яму с кипятком в Московском районе Петербурга, информация о пострадавших уточняетсяю. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
По его словам, сообщение о технологическом дефекте трубопровода диаметром 400 мм у дома 4 по улице Орджоникидзе поступило во вторник около 18.30 . В зоне дефекта оказались два жилых здания, у которых отопление было ограничено, горячее водоснабжение осуществлялось в штатном режиме.
"В зоне дефекта несколько автомобилей ушли под землю", - сказал представитель "Теплосети", добавив, что информация о возможных пострадавших уточняется.
В 7.00 в среду завершились сварочные работы, идёт процесс заполнения системы водой. Примерно через два часа отопление будет осуществляться в штатном режиме, добавил собеседник агентства. Специалисты компании заменили 6 метров трубы диаметром 400 мм.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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