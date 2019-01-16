США и КНДР продолжат переговоры - МИД Южной Кореи

Диалог между США и КНДР по ядерной проблеме возобновится в ближайшее время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила в среду на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

По ее словам, в настоящий момент Вашингтон и Пхеньян "осуществляют активное взаимодействие и мир с нетерпением ожидают вторую встречу лидеров США и Северной Кореи". Заявление главы МИД прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что уже 17 января заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибудет в Вашингтон и проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео о деталях планирующегося северокорейско-американского саммита.

Говоря о главных целях внешней политики Южной Кореи на 2019 год, Кан Гён Хва указала на необходимость укрепления мира в Северо-Восточной Азии и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Министр также заявила о намерении развивать сотрудничество с КНДР, Россией, Китаем и Японией, расширяя поле внешнеполитической деятельности. Она также сообщила, что в этом году Республику Корея планируют посетить лидеры КНР и России.