Сенатор от Нью-Йорка баллотируется в президенты США
16 января 2019 09:25 149
Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNN.
Отмечается, что об этом она рассказала телеведущему Стивену Кольберу. Она заявила, что на посту президента хотела бы противостоять "коррупции и жадности" Вашингтона, а также заниматься совершенствованием системы здравоохранения и школьного образования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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