В Турции вновь отменяются морские рейсы

В связи со снегопадом, который продолжается уже в течение недели, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Напомним, что в ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышает полтора метра. В последний раз морские рейсы в Стамбуле и в Бурсе были отменены 10 января этого года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook