В Турции вновь отменяются морские рейсы
16 января 2019 09:42 133
В связи со снегопадом, который продолжается уже в течение недели, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
В сообщении отмечается, что морские рейсы также отменены в провинции Бурса.
Напомним, что в ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышает полтора метра. В последний раз морские рейсы в Стамбуле и в Бурсе были отменены 10 января этого года.
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