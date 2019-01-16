Модель увела зятя у олигарха Самвела Карапетяна - ФОТО

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая ранее собиралась выйти замуж за известного певца Николая Баскова, стала героиней громкого скандала: росСМИ сообщили о том, что она увела мужа у своей беременной подруги, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.

Ее избранником стал Игорь Булатов - супруг дочери российского олигарха Самвела Карапетяна Татевик, которая на момент начала отношений Игоря и Виктории была беременна. В настоящее время Лопырева также ждет ребенка от любовника, пишет Super.

Модель тесно дружила с семьей Карапетян много лет и, вероятно, столько же времени она состоит в тайных отношениях с мужем Татевик. Поводом для слухов стало поведение экс-супруги Булатова в социальной сети: несмотря на дружбу с Лопыревой, она демонстративно отписалась от нее в Instagram, а затем удалила все совместные фото с мужем и текстовые признания ему в любви.

Карапетян, как сообщает издание, узнала о том, с кем во время ее беременности проводит время супруг и оборвала с мужчиной все связи. Ее отец-олигарх также не смог простить зятю предательство семьи - факт ухода супруга дочери к девушке с весьма сомнительной репутацией он сравнил с кошмарным сном.

В свою очередь, Лопырева отметила, что их с Булатовым отношения стремительно развиваются, однако пара пока не укрепила их узами брака.

"Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я пообещала ему отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной", - поделилась Виктория.

Позже папарацци поймали пару во время совместного отдыха в Майами (США). Булатов и Лопырева на кадрах все время держались за руки, обнимались и выглядели абсолютно счастливыми. Сам же Игорь, после того, как в СМИ появились снимки с их отпуска и разгромные статьи о его разрыве с супругой, прокомментировал ситуацию:

"Не удивлен потоку грязи и клеветы в наш адрес. Я - взрослый человек и всегда несу ответственность за свои поступки и решения. Чувства - это то, что делает нас людьми. С уважением отношусь к своему прошлому и счастлив настоящим. Считаю, что всем стоит оставить эту тему в покое", - процитировало его слова издание.