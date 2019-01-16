Двухлетний ребёнок выпал из автомобиля вместе с детским сиденьем - ВИДЕО

Житель города Манкейто (штат Миннесота, США), находясь за рулём своего автомобиля стал свидетелем шокирующего инцидента, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В объектив видеорегистратора, установленного в машине Чада Чеддара Моска попал момент выпадения двухлетней девочки из салона автомобиля. Безалаберная мамаша не заблокировала боковую дверь автомобиля. Ребёнку повезло и, вывалившись на повороте из салона, девочка совершила посадку на автомагистрали, сидя в детском кресле.

Прибывшие на место инцидента полицейские позже заявили, что ребёнок не пострадал и выпал из салона, потому что сиденье было неправильно закреплено внутри автомобиля.

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