77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала - ВИДЕО

Смертельно опасный трюк в ледяных водах Байкала совершила пенсионерка Любовь Зозуленко из Новосибирска. Спортсменка, которой недавно исполнилось 77 лет, погрузилась под лед озера и проплыла 10 метров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Температура воды в день заплыва была всего на полградуса выше нуля, а на суше температура воздуха составляла минус 20 градусов. Зимним плаванием сибирячка занимается уже почти 10 лет. Несмотря на это, к ответственному заплыву она готовилась на протяжении трех недель.

По словам пенсионерки, самым сложным было спуститься под лед. Но свой страх женщина преодолела. На финише экстремалку встречали аплодисментами. И, кажется, заплыв так впечатлил спортсменку, что она собирается его повторить.

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