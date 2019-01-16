Спецслужбы предотвратили покушение на Путина

В Сербии арестовали 21-летнего ваххабита, подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщило сербское издание "Правда".

Как сообщается, полицейский патруль остановил Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором в результате обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

Сразу после этого дома у молодого человека провели обыск. Во время него был найден целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, в помещении хранился флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а также агитационные материалы и литература этой организации.

Дальнейшая проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российским лидером. В материале отмечается, что "Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ", поэтому бомба могла быть задействована где-то именно 17 января.

Эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности действовал не один. По его словам, "ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений на стратегическую инфраструктуру и на места массового скопления людей". По его мнению, террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины.

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