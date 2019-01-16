Чиновник провёл неудачное испытание нового туристического «аттракциона» в Китае - ВИДЕО

16 января 2019 14:25

Китайский чиновник прибыл с инспекцией, чтобы провести "обкатку" песчаной горы, в рамках нового туристического проекта, как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Глава местной администрации лично решил убедиться в безопасности нового развлечения и скатиться на пластиковой ледянке в песчаной горы вниз. Но испытание закончилось болезненным падением на глазах у многочисленной группы сопровождения.

Потерпев неудачу, чиновник остановил реализацию лыжно-песчаного проекта, который должен был привлечь дополнительных туристов-любителей зимнего экстрима.

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Чиновник провёл неудачное испытание нового туристического

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