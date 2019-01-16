Появилось жуткое видео, где полный автобус влетает в фуру - ВИДЕО

В Сети появилась запись с регистратора пассажирского автобуса, врезавшегося в фуру в Калининградской области. Как сообщают местные СМИ, в момент столкновения в автобусе находилось 47 человек, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Видеозапись опубликовал телеграм-канал КБ. На кадрах видно, что фуру занесло на повороте и её кузов оказался на встречной полосе, по которой ехал автобус. Водитель попытался избежать столкновения, но это ему не удалось.

К счастью, никто из участников аварии не погиб. Однако два пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

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