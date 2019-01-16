Лавров раскрыл детали будущей встречи Путина и Эрдогана
16 января 2019 17:19 156
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал будущую встречу российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Детали мероприятия он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, главы государств обсудят создание буферной 20-мильной зоны на севере Сирии.
"Этот вопрос в том числе, конечно же, будет обсуждаться, когда президент Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с президентом Путиным", - отметил Лавров.
Переговоры запланированы на 23 января.
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