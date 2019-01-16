Упавший дорожный знак едва не разрубил кроссовер пополам - ВИДЕО

16 января 2019 17:47

Интернет-пользователи предполагают, что таким образом судьба подала знак водителю: что ему не надо ехать в Эссендон (пригород Мельбурна с международным аэропортом). И, возможно, уберегла его от действительно серьезных неприятностей: нежелательных встреч и смертельно опасных путешествий (неслучайно на указателе фигурирует аэропорт, ой неслучайно), невыгодных финансовых сделок и токсичных личных отношений, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Упавший дорожный знак едва не разрубил кроссовер пополам

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az