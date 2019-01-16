Упавший дорожный знак едва не разрубил кроссовер пополам - ВИДЕО

Интернет-пользователи предполагают, что таким образом судьба подала знак водителю: что ему не надо ехать в Эссендон (пригород Мельбурна с международным аэропортом). И, возможно, уберегла его от действительно серьезных неприятностей: нежелательных встреч и смертельно опасных путешествий (неслучайно на указателе фигурирует аэропорт, ой неслучайно), невыгодных финансовых сделок и токсичных личных отношений, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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