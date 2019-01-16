Принц Гарри изменил свой образ жизни ради Меган Маркл

Принц Гарри, благодаря влиянию своей супруги Меган Маркл, отказался от ряда вредных привычек. Он бросил курить, пить, начал заниматься йогой и медитацией. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все, что Меган сделала, это показала ему, что есть другой образ жизни, и он стал большим поклонником этого образа жизни", - сказал один из неназванных друзей Гарри.

Отмечается, что во время своих недавних выступлений принц Гарри выглядел стройнее.

Королевские источники утверждают, что Меган и Гарри даже строят "плавучую" студию йоги в своем новом доме в Виндзоре.

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