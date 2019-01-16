Правительство Зимбабве отключило интернет после протестов

Правительство Зимбабве в ответ на протесты жителей против высоких цен на топливо отреагировало отключением интернета. Об этом сообщает Quartz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что столкновения между гражданскими лицами и силами безопасности привели к гибели по меньшей мере пяти человек, были арестованы более 200 человек.

Как отмечает издание, правительство страны после продолжающихся протестов решило вернуться к старой тактике, закрыв социальные сети, включая Whatsapp, и, в конечном итоге, прекратив доступ в интернет.

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