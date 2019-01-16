Канадский полицейский жестоко расправился со сбитым оленем

Желание канадского стража порядка избавить сбитого оленя от страданий обернулось обвинениями со стороны зоозащитников в чрезмерной жестокости и массовыми манифестациями у полицейского управления с требованиями уволить правоохранителя, отмечает Lethbridge Herald.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сам инцидент произошел еще вечером 5 января в Летбридже, что в провинции Альберта. Перебегавший дорогу олень угодил под колеса легковой машины и, по предварительным данным, получил перелом бедра. Прибывший на место ДТП полицейский долго осматривал лежащее на обочине животное, но звонить специалистам по защите окружающей среды не стал, решив, что дни парнокопытного в любом случае сочтены.

К тому моменту вокруг собралось несколько местных жителей, но их присутствие не помешало офицеру сесть за руль и пять раз переехать на служебном пикапе визжавшее от боли животное.

Выбранный служителем закона метод эвтаназии навлек на него гнев общественности: в минувшее воскресенье около полицейского управления Летбриджа собралось более 100 человек с плакатами, которые жаждали наказания "живодера". Кроме того, под размещенной в интернете петицией с требованием отставки правоохранителя свои подписи оставили уже 75 тысяч человек.

Представители управления пока не дают комментариев и не называют имя "главного героя" этой истории, но известно, что на время расследования его не стали отстранять от службы.