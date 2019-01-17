Взрыв в Тбилиси, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

00:22



Число жертв взрыва в жилом корпусе в Тбилиси возросло до четырех человек, в больнице скончался четырехлетний мальчик, заявил врач клиники "Имеди" журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам врача, в больнице скончался четырехлетний мальчик, который был доставлен вечером после взрыва.

"Его не удалось спасти",- заявил врач клиники журналистам.

Мощный взрыв произошел в среду в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. Изначально сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, пострадали шестеро детей и один взрослый. По данным грузинских СМИ, взрыв произошел из-за утечки газа. Глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил журналистам, что среди погибших нет несовершеннолетних.

----------

00:12

Трое человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в районе Дигоми, на окраине Тбилиси, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на главу патрульной полиции Теймураза Купатадзе.

Взрыв в жилом доме в Тбилиси - новые детали трагедии>>

Взрыв прогремел в доме на улице Автандила. Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.

"Как нам известно, взрыв произошел на четвертом этаже из-за утечки газа. На данный момент я могу подтвердить гибель трех человек, и несколько человек пострадали, которых доставили в больницу. Корпус эвакуирован, и ведутся спасательные работы", - сказал Купатадзе.

По данным телеканала "Маэстро", спасателям удалось спасти из-под завалов малолетнего ребенка.

По словам местных жителей, на протяжении всего дня они ощущали "запах" газа, однако прибывшие на место сотрудники тбилисской газораспределительной компании "Казтрансгаз" не обнаружили никаких неполадок.

В жилых домах Тбилиси уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными, так как малоимущее население не может себе позволить большие расходы.

Последний трагический случай, связанный со взрывом газа, произошел в ноябре 2018 года, на другом конце Тбилиси. Взрыв прогремел в одной из квартир дома в районе Поничала. Тогда погибли женщина и маленький ребенок, а пострадали три человека.