В Грузии объявили траур

В связи с трагедией в Тбилиси 17 января в Грузии объявлено Днем траура, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

В связи с трауром на всех государственных зданиях и диппредставительствах Грузии будут спущены флаги. Кроме того, отменено заседание правительства, назначенное на 17 января.

Взрыв прогремел в доме на улице Автандила в районе Диди Дигоми в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе четырехлетняя девочка. В столичных больницах находятся семь пострадавших, среди которых шестеро детей.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа. По словам местных жителей, на протяжении всего дня они ощущали запах газа, однако прибывшие на место сотрудники тбилисской газораспределительной компании "Казтрансгаз" не обнаружили никаких неполадок. Это уже подтвердили в газовой компании.



