В России 32 села осталось без света

Более 9 тысяч жителей Республики Алтай остались в четверг без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в 6.15 в Усть-Коксе произошло аварийное отключение линии электропередач 110 кВ.

"Без энергоснабжения находятся 32 населенных пункта, в которых проживает более девяти тысяч человек. Все 30 социально-значимых объектов в зоне отключения запитаны от резервных источников питания: больница, 12 ФАПов, 12 школ, 18 детских садов. Работа котельных не нарушена", - говорится в сообщении.

Энергетики на снегоходах и бурильно-крановых машинах объезжает линию для установления причины. На помощь коллегам выдвинулись бригады из соседних сел.