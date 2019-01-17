В России 32 села осталось без света
Более 9 тысяч жителей Республики Алтай остались в четверг без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в 6.15 в Усть-Коксе произошло аварийное отключение линии электропередач 110 кВ.
"Без энергоснабжения находятся 32 населенных пункта, в которых проживает более девяти тысяч человек. Все 30 социально-значимых объектов в зоне отключения запитаны от резервных источников питания: больница, 12 ФАПов, 12 школ, 18 детских садов. Работа котельных не нарушена", - говорится в сообщении.
Энергетики на снегоходах и бурильно-крановых машинах объезжает линию для установления причины. На помощь коллегам выдвинулись бригады из соседних сел.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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