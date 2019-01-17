В Иране назвали причины задержания телеведущей в США

Власти США задержали иранскую телеведущую Марзие Хашеми, поскольку та, по их мнению, является "важным свидетелем" в некоем деле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на сына иранской журналистки Хусейна Хашеми.

"В настоящее время нам доступна информация (от официальных лиц США - ред.) о том, что она (Марзие Хашеми - ред.) была задержана как важный свидетель", - сказал телеканалу Хусейн Хашеми, добавив, что телеведущей не предъявляли никаких обвинений.

Собеседник телеканала также отметил, что его самого, а также его брата и сестру вызвали повесткой в суд Большого жюри в Вашингтоне для дачи показаний.

Как сообщает телеканал, сын журналистки рассказал, что Марзие Хашеми участвует в съемках документального фильма, посвященного интернациональному движению Black Lives Matter, активисты которого выступают против насилия в отношении чернокожего населения. Кроме того, он отметил, что задержанная журналистка критически относится к ряду аспектов политики США.

Министерство иностранных дел Ирана осудило в среду арест журналистки в США, назвав его незаконным, а обращение с женщиной бесчеловечным, и потребовало освободить ее.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил об аресте и заключении под стражу своей телеведущей Марзие Хашеми властями США. Причины ареста женщины, которая работает в Иране с 2008 года, остаются неизвестными.

Согласно Press TV, Хашеми (афроамериканка Мелани Франклин по происхождению) была арестована в воскресенье в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата. Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне.

Агентство Tasnim сообщило, что арестованной журналистке отказывают в халяльной или вегетарианской пище, а также заставили ее снять хиджаб.