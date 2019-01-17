Амазонские дельфины попали в категорию вымирающих видов в Красной книге
Амазонские пресноводные дельфины (Inia geoffrensis) признаны вымирающим видом, в такую категорию они были переведены в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил WWF.
До этого дельфины были в категории уязвимые виды, то есть нуждались в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания. Новая категория означает, что число этих животных крайне мало в природе и существует большая угроза среде их обитания.
WWF совместно с другими организациями в течение года наблюдал за розовыми (амазонскими) дельфинами с помощью спутниковых датчиков. "Эта новая категория - это возможность сохранить речных дельфинов, это призыв к тому, чтобы страны региона приоритизировали в своей повестке сохранение этого вида и создали стратегические механизмы, чтобы защитить природное наследие, которое они представляют", - говорится в сообщении.
Дельфины зачастую попадают в рыболовные сети. Их также вылавливают и уничтожают рыбаки за повреждение сетей. Еще в 80-х годах прошлого года эта практика была запрещена в целом ряде латиноамериканских стран. Кроме того, на популяцию дельфинов влияет строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В России 32 села осталось без света
В Грузии объявили траур
В Грузии объявили траур
8 фильмов о цене успеха
-
16 Янв. 14:16 17 402
-
16 Янв. 10:55 13 045
-
16 Янв. 09:35 9 791
-
16 Янв. 14:24 8 292
-
16 Янв. 15:13 5 632