Венесуэльские военные отказались признавать президента

Группа венесуэльских военных заявила в среду вечером из Перу о непризнании президента Николаса Мадуро.

Как сообщает канал NTN24, обращение военных зачитал старший лейтенант боливарианской гвардии Хосе Идальго, ранее сбежавший из тюрьмы в Венесуэле после задержания по подозрению в подготовке заговора. Приказом Мадуро он и его товарищи были исключены из рядов вооруженных сил. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не признаем Николаса Мадуро Мороса как президента Венесуэлы и главнокомандующего вооруженными силами. Кроме того, мы предупреждаем международное сообщество об узурпации поста президента республики", - заявил Идальго в эфире перуанского телевидения UCI.

Мятежные военные заявили о признании Хуана Гуаидо, главы Национальной ассамблеи, временным президентом Венесуэлы. "Мы поддерживаем решения, которые он принимает в рамках конституции для восстановления конституционного порядка", - сказал Идальго.

Отстраненный Мадуро от участия в политической жизни страны оппозиционный парламент ранее одобрил постановление об амнистии для военнослужащих и гражданских лиц, которые будут способствовать восстановлению демократического режима в Венесуэле.

При этом Гуаидо заявил о готовности взять на себя обязанности президента страны. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, обратился к нему с просьбой возложить на себя полномочия президента и главнокомандующего "ради демократии и свободы".

Мадуро 10 января принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала его полномочий, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Аналогичную позицию заняли и США, которые намерены продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.

В июне 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером-спецназовцем Оскаром Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда в Каракасе, заявив о начале борьбы с режимом президента Мадуро. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к этим событиям людей. Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина, в январе 2018 года в районе Каракаса после спецоперации. Еще несколько мятежников были взяты под стражу. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе.