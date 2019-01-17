Пентагон будет проверять новобранцев с грин-картами
Пентагон намерен ввести новые правила, согласно которым военное ведомство будет проверять потенциальных новобранцев, получивших разрешение на жительство в США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей военного ведомства.
Отмечается, что проверки коснутся не только иностранцев, но и граждан США, которые вступили в брак с гражданами другой страны или у которых есть родственники с двойным гражданством. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить количество рекрутов, связанных с терроризмом или шпионажем.
В издании добавили, что новые правила должны вступить в силу до 15 февраля.
Осенью прошлого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В России 32 села осталось без света
В Грузии объявили траур
В Грузии объявили траур
8 фильмов о цене успеха
-
16 Янв. 14:16 17 402
-
16 Янв. 10:55 13 045
-
16 Янв. 09:35 9 791
-
16 Янв. 14:24 8 292
-
16 Янв. 15:13 5 632