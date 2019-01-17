В России ягуар напал на дрессировщика
17 января 2019 10:49 108
Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске, он не получил тяжелых травм. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.
По данным полиции, 16 января в больницу из цирка с травмами был доставлен дрессировщик.
"По предварительной информации, в ходе репетиции на него напал молодой ягуар. Мужчина был доставлен в медучреждение. По предварительной информации, тяжелых телесных повреждений у него не усматривается", - сообщил представитель управления МВД.
Полиция проводит проверку.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
-
16 Янв. 14:16 17 711
-
16 Янв. 14:24 8 432
-
09:59 6 796
-
16 Янв. 22:32 6 274
-
16 Янв. 17:33 6 248