В России ягуар напал на дрессировщика

17 января 2019 10:49

Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске, он не получил тяжелых травм. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.

По данным полиции, 16 января в больницу из цирка с травмами был доставлен дрессировщик.

"По предварительной информации, в ходе репетиции на него напал молодой ягуар. Мужчина был доставлен в медучреждение. По предварительной информации, тяжелых телесных повреждений у него не усматривается", - сообщил представитель управления МВД.

Полиция проводит проверку.

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