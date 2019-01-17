Экстремальный взлет пассажирского самолета в Великобритании - ВИДЕО
17 января 2019 10:51 139
В аэропорту Манчестера пассажирскому авиалайнеру пришлось взлетать при сильном ветре, порывы которого составляли до 80 км/ч, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, самолет борется с сильными порывами ветра, из-за чего раскачивается из стороны в сторону при взлете, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Падения удалось избежать, пилот самолета смог удержать контроль над воздушным судном и оторвать его от земли.
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