Экстремальный взлет пассажирского самолета в Великобритании - ВИДЕО

В аэропорту Манчестера пассажирскому авиалайнеру пришлось взлетать при сильном ветре, порывы которого составляли до 80 км/ч, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, самолет борется с сильными порывами ветра, из-за чего раскачивается из стороны в сторону при взлете, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Падения удалось избежать, пилот самолета смог удержать контроль над воздушным судном и оторвать его от земли.

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