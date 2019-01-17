Власти итальянского города предлагают приобрести дома всего за 1 евро - ВИДЕО
Власти итальянского города Самбука на острове Сицилия предлагают приобрести дома всего за 1 евро. Цель сделки - возродить общину. Об этом сообщает CNN.
Заманчивое предложение для покупателя, когда недвижимость стоит дешевле местного эспрессо. Да и вид из окон изумительный, ведь город располагается на вершине холма, откуда открывается вид на Средиземное море, а там десятки пляжей, рыбных рынков и узких итальянских улочек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Во всей этой прелести есть один большой подвох: новые владельцы должны взять на себя обязательство отремонтировать дом в течение трех лет, заплатив за ремонт не менее 15 000 евро.
К слову, дома там изрядно потрепали годы.
Покупателю также предстоит заплатить залог в размере 5000 евро, который после реставрации дома ему вернут.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
16 Янв. 14:16 18 091
-
09:59 11 733
-
16 Янв. 14:24 8 573
-
16 Янв. 22:32 7 584
-
16 Янв. 17:33 6 791