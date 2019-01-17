Власти итальянского города предлагают приобрести дома всего за 1 евро - ВИДЕО

Власти итальянского города Самбука на острове Сицилия предлагают приобрести дома всего за 1 евро. Цель сделки - возродить общину. Об этом сообщает CNN.

Заманчивое предложение для покупателя, когда недвижимость стоит дешевле местного эспрессо. Да и вид из окон изумительный, ведь город располагается на вершине холма, откуда открывается вид на Средиземное море, а там десятки пляжей, рыбных рынков и узких итальянских улочек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Во всей этой прелести есть один большой подвох: новые владельцы должны взять на себя обязательство отремонтировать дом в течение трех лет, заплатив за ремонт не менее 15 000 евро.

К слову, дома там изрядно потрепали годы.

Покупателю также предстоит заплатить залог в размере 5000 евро, который после реставрации дома ему вернут.

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