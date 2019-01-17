МИД Китая назвал позицию США по развитию вооружений "двойными стандартами"

США требуют от других стран сократить разработки вооружений, в то время как сами все активнее их наращивают, это явно подход с двойными стандартами, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент США Дональд Трамп в четверг представит в Пентагоне доклад по противоракетной обороне. Последний такой документ был опубликован администрацией США еще в 2010 году. В преддверии презентации документа представитель Белого дома сообщил журналистам в среду, что США в противостоянии с Россией и Китаем больше будут полагаться на ядерное сдерживание, чем на развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).



"Мы много раз слышали, как США требовали от других стран сократить разработки вооружений, но также они заявляют, что будут продолжать разработки оружия массового уничтожения, на мой взгляд, это двойные стандарты", - сказала дипломат, комментируя заявление американского чиновника.

По ее словам, "Китай надеется, что "США, как крупнейшая мировая держава и постоянный член СБ ООН, сможет совместно с другими членами Совбеза работать над тем, чтобы внести больший вклад в поддержание глобального мира и стабильности".

США еще в 2002 году вышли из договора по ПРО с Россией. С тех пор американские военные развивают систему глобальной ПРО, в том числе вблизи российских границ в Польше и Румынии, а также развивают морскую составляющую системы.

В ответ Россия приступила к созданию систем вооружений, которые делают практически бесполезной любую систему ПРО. Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

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