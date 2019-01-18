Американка устроила библиотеку внутри столетнего тополя - ФОТО

Во дворе жительницы американского штата Айдахо Шарахи Говард находилось умирающее дерево. Старому тополю было уже около ста лет и его сердцевина начала гнить. Ствол дерева нужно было спиливать и убирать, но Говард нашла решение получше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, она организовала внутри дерева библиотеку, верхнюю часть ствола все же было решено убрать, чтобы сделать тополь безопасным.

Нижнюю часть сделали полой изнутри и поставили полки, провели электричество.

Прийти в библиотеку и взять книгу может любой желающий совершенно бесплатно. Также туда можно принести издания и из своей личной коллекции.

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