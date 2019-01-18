В Британии Бэттмен предотвратил ограбление магазина
В британском городке Хартпул развернулись события геройского экшн-фильма: небольшой продуктовый магазин от ограбления спас Бэттмен. Оказалось, что это настоящая фамилия мужчины, сумевшего обезвредить грабителя, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Преступник ворвался в магазин с топором, обчистил кассу, заодно прихватив пачку сигарет. Когда он уходил, то случайно зацепил сумкой машину Кэмерона Бэттмена, который собирался отъехать с парковки.
Увидев топор и деньги, выпавшие из сумки, мужчина тут же понял, что перед ним грабитель. Он вступил с ним в схватку и смог его обезвредить. Бэттмену повезло: рядом находились сотрудники полиции, которые арестовали грабителя. Им оказался Стивен Уолтон, 42-летний рецидивист, за плечами которого 85 преступлений.
После задержания стало ясно, что фамилия героя - Бэттмен (как у Человека Летучей Мыши, только с двумя Т). Ему двадцать пять лет, он отец двоих детей и в прошлом охранник. Власти отметили геройский поступок молодого человека и выдели ему премию в 250 фунтов. Теперь Хартпул может спать спокойно.
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