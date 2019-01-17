В Иране запустят диагностические поезда для осмотра больных

В Иране впервые в истории страны будут запущены диагностические поезда. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Как отмечается, всего в стране будут действовать 30 подобных поездов. Первый такой поезд будет сдан в эксплуатацию в Шахруде, а второй - в Хамадане.

Отметим, что передвижные консультативно-диагностические центры на базе железнодорожных поездов в настоящее время действуют в разных странах мира.

В подобных поездах, которые представляют собой переоборудованные пассажирские вагоны, есть необходимое оборудования для проведения диагностики больных, а также аптека, где можно приобрести различные лекарства. Часто один из вагонов поезда бывает оборудован дизель-генераторными агрегатами для обеспечения полной автономности энергоснабжения.

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