В Иране запустят диагностические поезда для осмотра больных
В Иране впервые в истории страны будут запущены диагностические поезда. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Как отмечается, всего в стране будут действовать 30 подобных поездов. Первый такой поезд будет сдан в эксплуатацию в Шахруде, а второй - в Хамадане.
Отметим, что передвижные консультативно-диагностические центры на базе железнодорожных поездов в настоящее время действуют в разных странах мира.
В подобных поездах, которые представляют собой переоборудованные пассажирские вагоны, есть необходимое оборудования для проведения диагностики больных, а также аптека, где можно приобрести различные лекарства. Часто один из вагонов поезда бывает оборудован дизель-генераторными агрегатами для обеспечения полной автономности энергоснабжения.
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