Завуч ударила пятиклассницу на уроке - ВИДЕО

В Сети обсуждают видео, на котором запечатлен конфликт между ученицей 5-го класса и завучем одной из школ Тольятти, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам автора ролика, учительница по биологии несколько раз ударила школьницу по лицу, потому что она рисовала на уроке.

"Вы с ума сошли?" - кричит девочка.

"Я - да, а ты - нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица", - ответила завуч.

Ученики из разных классов сообщили на условиях анонимности, что данные действия учитель совершает не в первый раз.

Подробности случившегося уточняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

