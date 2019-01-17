Охранники супермаркета ограбили свой магазин, но забыли про камеры наблюдения - ВИДЕО

В Подмосковье объявились, пожалуй, самые глупые воры. Ими оказались не таинственные преступники, а обычные охранники, которые обокрали свой же магазин на 800 тысяч рублей. Видимо, были абсолютно уверены, что их точно не заподозрят. Однако, секьюрити почему-то забыли, что зал супермаркета, в котором они работали, буквально увешан камерами наблюдения.

"Злоумышленники дождались закрытия продуктового магазина и аптечного пункта, откуда впоследствии похитили алкогольную продукцию и денежные средства, находящиеся в кассах", - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Забрав из кассы все наличные, злоумышленники, видимо, решили взять себе несколько бонусов, чтобы отметить успешную кражу. Набили мешки для мусора бутылки со спиртным и лишь после этого ушли. Благодаря этой записи, вычислить преступников не составило труда.

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