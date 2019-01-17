Новая напасть в Грузии - ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И КОРЬ

17 января 2019 16:30

В Грузии случаи заражения корью резко возросли".  

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии  Амиран Гамкрелидзе. 

По его словам, с 1 января на территории страны отмечено 312 случаев заражения корью: "В прошлом году эта статистика составила 2000-2200 случаев. Очень жаль, что болезнь унесла жизни 3 человек. Корь может вызвать серьезные осложнения и привести к смерти". 

Директор центра отметил, что случаи распространения кори в основном отмечены в регионах Кахети и Имерети: "56% заболевших составляют граждане в возрасте 20-40 лет, 8% - дети в возрасте до 1 года".  

А.Гамкрелидзе призвал население не отказываться от вакцинации против кори: "В настоящее время в стране достаточно вакцин, и вакцинация проводится бесплатно. Вакцина безопасна и не имеет побочных эффектов". 

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