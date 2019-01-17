Десятки погибших и сотни заболевших от свиного гриппа в Йемене

По меньшей мере 79 человек погибли, 372 заболели "свиным гриппом" в Йемене с конца прошлого года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает йеменское агентство САБА, ссылаясь на заявление официального представителя министерства здравоохранения хуситов.

"Семьдесят девять человек, зараженных вирусом гриппа H1N1 или "свиным гриппом", скончались с момента его появления три месяца назад в 81 округе по всему Йемену", - заявил аль-Хадири.

По данным агентства, министерство также заявило о 372 заразившихся вирусом.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что гуманитарная ситуация в Йемене, самой голодающей стране в мире, ухудшается, число людей, нуждающихся в помощи, достигло 20 миллионов человек, что составляет 70% населения страны. Он отметил, что ситуация затрагивает жителей 330 районов страны. По словам координатора, в настоящее время в помощи Йемену участвуют 152 государства.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.