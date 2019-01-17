В Кении на территории гостиницы и офисов обнаружена бомба

В Кении обнаружили взрывное устройство на территории гостинично-офисного комплекса "Дусит", где 15 января происходят несколько взрывов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

"К настоящему моменту было обнаружено одно взрывное устройство. Оно будет уничтожено специалистами в ближайшее время", - рассказали представители местной полиции.

Кроме того, специалисты продолжают обыски территории в поисках взрывных устройств. Все посетители комплекса эвакуированы. По предварительным данным, были также найдены документы, принадлежавшие некоторым из нападавших.