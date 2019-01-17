Россельхознадзор забраковал рыбу из Армении

Россельхознадзор выявил превышение мышьяка в рыбе, поставляемой в Россию с предприятия из Армении, в связи с этим ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, следует из материалов Россельхознадзора, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия Республики Армения: ЧП "Аваг Казарян" - выявление превышения мышьяка в рыбе", - говорится в указании Россельхознадзора.

Из документа следует, что повышенное содержание мышьяка в продукции было обнаружено в декабре прошлого года.