Итальянский город объявил распродажу домов за один евро

Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия запустили необычную акцию: они распродают дома по символической цене в один евро. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает CNN.

Цель инициативы - привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. На продажу выставлены десятки исторических объектов. При этом покупатели обязаны отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. Кроме того, они вносят в городскую казну депозит в размере пяти тысяч евро - он будет возвращен по окончании ремонта.

"В отличие от других городов, которые делали это с целью пропаганды, наша администрация в действительности владеет всеми этими домами за один евро", - сообщил CNN вице-мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо. Он назвал Самбуку тихим и спокойным городом, идеальным местом для "детокс-отдыха".

Около десяти объектов, включенных в программу, уже реализованы. Запросы на приобретение домов поступают преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании. Заявки принимаются по электронной почте: case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it.

Год назад, в январе 2018-го, аналогичная акция была запущена в городе Оллолаи на острове Сардиния. Местная администрация выставила на продажу около 200 домов по цене 1 евро за каждый. Покупателям пообещали идиллическую жизнь в окружении озер, рек и холмов.

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