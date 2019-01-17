Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле прекратит работу - ДАТА

Стала известна точная дата перевода всех коммерческих рейсов из международного аэропорта Ататюрка в новый аэропорт Стамбула. Это произойдет 3 марта, сообщает АТОР.

Именно в этот день все рейсы, внутренние и внешние, которые прежде обслуживались в аэропорту Ататюрка, начнет принимать новая воздушная гавань, расположенная в 40 километрах к северо-западу от центра Стамбула, недалеко от берега Черного моря.

Напомним, на начальном этапе пассажиропоток в новый аэропорт Стамбула, который может стать одним из крупнейших авиаузлов в мире, должен составить около 90 миллионов человек в год, а в течение десяти лет - увеличиться до 200 миллионов. Аэропорт планирует выполнять рейсы по 350 направлениям по всему миру.

Аэропорт Ататюрка, который принял 68 миллионов человек в прошлом году, будет отдан под другие цели: это грузовые перевозки, ангары для технического обслуживания, учебные мероприятия, авиационные ярмарки и другое гражданское использование.

Тем не менее, система аэронавигации в аэропорту будет действовать как минимум до 2022-2023 годов.

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