Япония назвала проблему старения одной из главных тем форума "двадцатки"

Япония начала председательство в "большой двадцатке" (G20) на этот год, предложив обмен опытом по проблеме старения населения в качестве одной из главных тем повестки дня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Среди стран-членов G20 Япония в наибольшей степени испытывает проблемы с населением. Хотя некоторые страны с формирующейся экономикой в "двадцатке" переживают рост молодой рабочей силы, они также могут столкнуться с проблемой старения рано или поздно", - сказал глава Банка Японии Харухико Курода на открывшемся в четверг в Токио международном симпозиуме с участием заместителей министров финансов стран-участниц.

Именно поэтому, как подчеркнул Курода, одной из тем форума "двадцатки" была выбрана демографическая проблема. В июне намечено провести встречу входящих в G20 стран на высшем уровне в Осаке.

"Если пессимизм насчет будущего экономического роста будет преобладать, то не только будущее, но и нынешний спрос может быть подавлен, поскольку у людей не будет желания ни вкладывать средства, ни потреблять", - сказал Курода.

По его словам, старение и сокращение населения, однако, не обязательно снижает макроэкономические показатели и степень роста. Пробелы можно возместить за счет содействия накоплению капитала и инноваций, считает глава центрального банка Японии.



Кроме того, по мере старения населения увеличится спрос на профессии в области здравоохранения. "Старение населения приведет к росту возможностей для бизнеса страховых компаний, пенсионных фондов и фирм по управлению активами, поскольку пожилые люди будут нуждаться в должном финансовом управлении их средства при выходе на пенсию", - отметил Курода.

Председателем "двадцатки" в 2019 году Япония стала впервые, надеясь на участие в саммите в Осаке, в частности, лидеров России, США и Китая.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

