В Афганистане обрушилась шахта, есть погибшие

17 января 2019 19:23

По меньшей мере 8 человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения золотодобывающей шахты в афганской провинции Бадахшан. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным губернатора провинции Гуламуллы Сайеда, обрушение шахты произошло в четверг в местности под названием Рагистан.

Данных о состоянии пострадавших пока нет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az