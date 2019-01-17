В Афганистане обрушилась шахта, есть погибшие

По меньшей мере 8 человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения золотодобывающей шахты в афганской провинции Бадахшан. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным губернатора провинции Гуламуллы Сайеда, обрушение шахты произошло в четверг в местности под названием Рагистан.



Данных о состоянии пострадавших пока нет.

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